Gruppo Grimaldi, intesa con Fiab Napoli Cicloverdi: sconti per gli amanti della bici

Al via la partnership tra la Compagnia di navigazione Grimaldi Lines e l’Associazione Fiab Napoli Cicloverdi, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto che limitano le emissioni inquinanti e tutelano l’ambiente.

Grazie a questa collaborazione, tutti gli associati Fiab Napoli Cicloverdi potranno viaggiare a bordo della flotta Grimaldi Lines usufruendo di interessanti agevolazioni: su tutti i collegamenti marittimi da/per Sardegna, Sicilia, Grecia e Malta verrà applicato il 15% di sconto per partenze in media e bassa stagione (partenze fino al 31 maggio 2020 e dal 15 settembre al 31 dicembre 2020) e il 10% di sconto per partenze in alta stagione (dal 1 giugno al 14 settembre 2020).

La riduzione si applica al passaggio nave e ai supplementi per sistemazione e per eventuale auto o moto al seguito. Il trasporto della bicicletta è naturalmente gratuito. L’offerta è cumulabile con le altre promozioni speciali attive al momento della prenotazione, eccetto le tariffe Sardi Doc e Siciliani Doc, Offerta Senior e altre convenzioni in corso di validità.

Per usufruire degli sconti, gli associati di Fiab Napoli Cicloverdi potranno prenotare sul sito www.grimaldi-lines.com, inserendo il codice sconto Fiabgl20 nel relativo campo. E’ inoltre possibile effettuare la prenotazione via mail all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it, indicando convenzione e codice sconto, oppure di persona presso i punti vendita Grimaldi Tours di Napoli, Roma, Palermo e Cagliari o presso le biglietterie Grimaldi Lines nei porti di Civitavecchia, Livorno, Brindisi, Olbia e Porto Torres.

Sul fronte della tutela dell’ambiente, le gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona – ammiraglie della flotta Grimaldi Lines – sono le prime navi del Mar Mediterraneo a zero emissioni in porto, grazie alle speciali batterie al litio che entrano in funzione durante le soste. La flotta è inoltre dotata di scrubber di ultima generazione, che abbattono sensibilmente le emissioni di zolfo durante la navigazione.