Gruppo Irgenre, da un pool di banche 90 mln per la per realizzazione del Maximall Pompeii a Torre Annunziata

Il Gruppo Irgenre ha ricevuto da un pool di banche italiane un finanziamento per la realizzazione del più grande hub turistico e retail del Sud Italia, il Maximall Pompeii: in qualità di banca agente e mandated lead arranger ha agito Unicredit, e il pool era composto anche da banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Mps Capital Services. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento da 90 milioni di euro è finalizzato alla realizzazione del Maximall Pompeii, che sorgerà a Torre Annunziata. Il termine dei lavori è previsto entro ila fine del 2022, mentre l’apertura è in programma a marzo 2023. Maximall Pompeii, che a regime sarà in grado di generare circa 1.500 posti di lavoro diretti e indiretti, sarà realizzato su un’area di circa 200 mila metri quadri e ospiterà circa 200 brand distribuiti su due livelli. Il complesso includerà anche un hotel gestito a marchio Marriott Bonvoy con 135 camere, un auditorium multimediale con circa 1.100 posti a sedere destinato ad accogliere proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, conferenze e mostre, 30 ristoranti, una piazza-anfiteatro esterna per eventi e un parcheggio di 5.000 posti. “L’importanza di questo finanziamento va ben oltre l’aspetto puramente finanziario: il Maximall Pompeii e la fiducia accordata dal pool di banche a questa iniziativa, che vale complessivamente più di 170 milioni di euro di investimenti, permetterà non solo di accelerare il processo di riqualificazione urbana di un’area ricca di bellezze naturali e paesaggistiche, ma è anche la realizzazione di un progetto che, grazie alla sua posizione strategica, riuscirà a intercettare anche i flussi provenienti da tutta l’area circostante, che va da Napoli alla Costiera Sorrentina, con una previsione di visitatori annui che in Campania non ha eguali”, ha commentato Paolo Negri, amministratore delegato di Irgenre Group.