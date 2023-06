Gruppo Irgenre, via al complesso commerciale di Capodrise: 90.000 metri quadrati dedicati alla famiglia

Un’area di 90.000 metri quadrati, dei quali ben 27.000 al coperto. Basterebbero già questi numeri a rendere l’idea della portata del nuovo complesso commerciale, voluto e realizzato dal Gruppo Irgenre, che si inaugura a Capodrise. Uno dei primi esempi di rigenerazione di un plesso in disuso. Un’area che da oltre un ventennio versava in uno stato di degrado assoluto, un vero e proprio scempio per la comunità di Capodrise, è stato trasformato in una attività fiorente e capace di generare nuovi posti di lavoro. Il nuovo complesso commerciale non solo rende oggi più gradevole l’ingresso nella città di Capodrise, ma accoglie eccellenze del settore retail quali: Tecnomat, Conad e Maury’s dopo la riuscita apertura avvenuta nel dicembre scorso di McDonald’s. Un polo commerciale fortemente “family oriented”, con un’ampia offerta dedicata alla casa: dai prodotti alimentari ai casalinghi, a tutto ciò che riguarda l’edilizia e il fai da te. A pochi chilometri dal casello autostradale di Caserta Sud, la nuova realtà commerciale nasce in un territorio caratterizzato dalla forte presenza di medie e grandi superfici di vendita. Un vero e proprio punto di riferimento per quanti amano fare acquisti potendo scegliere tra un’ampia gamma di prodotti. Non una cattedrale nel deserto, bensì un complesso commerciale che si colloca all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area. Proprio in quest’ottica, il Gruppo Irgenre è impegnato da tempo nella progettazione e nella realizzazione delle strutture, ma anche nel portare avanti un dialogo costante con il management delle aziende leader che del progetto fanno parte, illustrando loro le potenzialità del territorio e favorendone e supportandone lo sviluppo commerciale. «Il vero successo – dichiara Paolo Negri, Ceo di Irgenre – è l’opportunità di posti di lavoro, tra diretti ed indiretti, che questa iniziativa ha generato. Perché noi imprenditori siamo proiettati a misurare il valore dei nostri investimenti e il successo delle nostre iniziative soprattutto dalla crescita occupazionale che ne deriva». Intanto, sempre il Gruppo Irgenre, sta proseguendo a passo spedito nella realizzazione del Maximall Pompeii, l’hub polifunzionale di oltre 200.000 metri quadrati a pochi passi dall’ingresso degli Scavi di Pompei. Un luogo dove storia, turismo, cibo d’eccellenza, moda, intrattenimento di ultima generazione, cinema multisala e hotel si incontrano per dar vita ad un progetto unico e altamente innovativo che andrà ad integrarsi con il tessuto urbano esistente e diventerà una splendida destinazione non solo per i residenti, ma anche per i milioni di visitatori che ogni anno giungono nella nostra meravigliosa regione. Altro punto di forza sarà un parco di 15.000 metri quadrati di verde con un design originale ispirato al Vesuvio e alle sue colline circostanti, in un’ottica di recupero urbano e sociale dell’area con un accesso immediato dall’autostrada. Un progetto ad ampio raggio che di certo non deluderà le aspettative del visitatore più ambizioso e che porterà un enorme beneficio all’economia del territorio ospitante.