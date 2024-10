Gruppo Mag investe sulla buona salute e lancia il “Personal Welfare”

Il welfare aziendale è un elemento chiave per le politiche retributive e uno strumento fondamentale per valorizzare il capitale umano e favorire lo sviluppo delle aziende anche in ottica di sostenibilità. In un contesto economico e sociale in continua evoluzione, con un mercato sempre più competitivo, numerosi studi dimostrano che le politiche aziendali finalizzate a promuovere il benessere psicofisico degli individui possono influenzare in maniera significativa la produttività e la qualità del lavoro nella maggiore attrattività delle imprese, nel senso di fidelizzazione e coinvolgimento dei dipendenti, nel minor assenteismo.

In quest’ottica il gruppo MAG, storico broker di Assicurazione, annuncia il lancio di Mag Personal Welfare, un protocollo unico e personalizzabile che offre alle aziende l’opportunità di distinguersi attraverso l’adozione di innovative strategie di welfare, mirate al benessere generale dei propri collaboratori. Un’offerta innovativa, caratterizzata da una flessibilità unica sul mercato rispetto ai piani attualmente disponibili che consente l’accesso a una varietà esclusiva di prodotti e servizi in ottica di prevenzione sanitaria, psicofisica, sportiva e di piani sanitari strutturabili in base alle singole esigenze.

Cinque le azioni previste nel protocollo, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di stili di vita sani, ridurre i fattori di rischio, scoraggiare la sedentarietà: alimentazione equilibrata, attività fisica, equilibrio vita privata-lavoro, spazio di lavoro confortevoli e smart working.

Ulteriore elemento di novità del progetto l’introduzione della Be Card, uno strumento che consente di arricchire le tutele assistenziali, offrendo servizi complementari anche per il nucleo familiare. Ogni piano potrà essere personalizzato con l’aggiunta di test nutri-genetici, check-up e la possibilità di effettuare upgrade.

“Siamo fieri di lanciare un progetto che risponde alle esigenze moderne di aziende e dipendenti attraverso soluzioni su misura, pensate per massimizzare il benessere e la produttività. Siamo convinti che possa rappresentare una svolta significativa per quanti vorranno condividere questa nuova filosofia di welfare“, dichiara il Presidente del gruppo MAG Pierluca Impronta.

La natura personalizzabile di Mag Personal Welfare rappresenta il valore aggiunto del progetto per la Responsabile Specialty Welfare & Benefits di MAG Alessia Maggiani secondo la quale “le aziende potranno costruire i propri piani di welfare scegliendo tra una vasta gamma di servizi e piani di assistenza modulari, adattandoli ai propri obiettivi e alle esigenze di budget. L’ulteriore personalizzazione coinvolge il singolo dipendente che potrà decidere di ampliare la propria tutela assistenziale con l’accesso a beni, prodotti e servizi che non sarebbero per lui altrimenti disponibili sul mercato”.