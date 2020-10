Gruppo Marnavi, 5 mln da Iccrea BancaImpresa e Bcc Napoli per l’acquisto di una nave

Iccrea BancaImpresa – la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea in qualità di banca arranger – e la Bcc di Napoli “hanno finalizzato un finanziamento di 5 milioni di euro a favore del Gruppo Marnavi/Next Geosolutions, storico gruppo armatoriale controllato dalla famiglia Ievoli, per la rilevazione della nave NG Worker, scafo lungo 89 metri e costruito nel 2009 presso i cantieri norvegesi Fjellstrand”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo Iccream in cui si precisa che “la nave, rilevata dal Gruppo singaporiano Swire Pacific Offshore, verrà gestita dalla Next Geosolutions Europe., società del Gruppo Marnavi tra i leader europei nel settore delle geoscienze e dei servizi di ingegneria per i mercati di energia, infrastrutture ed utility, che la impiegherà per un importante contratto a lungo termine nel Mare del Nord”.

La Marnavi S.p.A. è una compagnia di navigazione che opera nel mercato mondiale dei trasporti di prodotti chimici ed alimentari fondata nel 1910 dalla famiglia Ievoli. Ad oggi è armatrice di 38 navi ed è presente con 6 sedi in tutto il mondo. Lo studio legale Castaldo, Magliulo & Associati, con l’avvocato Alfonso Magliulo, ha assistito le banche coinvolte in relazione al contratto di finanziamento, mentre l’avvocato Giorgio Filippi, storico avvocato del Gruppo Marnavi, ha fornito l’assistenza alla compravendita per conto degli acquirenti. “Il sostegno a questa importante iniziativa imprenditoriale – dichiara Amedeo Manzo, presidente della Bcc di Napoli – è la conferma di quanto sia fondamentale in Italia ed in Campania la presenza delle Banche di Credito Cooperativo che offrono, allo stesso tempo, vicinanza ai territori ed efficienza. La Bcc di Napoli, assieme ad Iccrea BancaImpresa, forte dell’appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, vuole offrire il suo contributo al rilancio dell’economia campana, attraverso il sostegno sia alle piccole realtà locali che ad imprese di livello internazionale”. “L’acquisizione di questo asset strategico rafforza la posizione di leadership del nostro Gruppo nel settore offshore – commenta Giovanni Ranieri, Amministratore Delegato della Next Geosolutions Europe – e allo stesso tempo sosterrà il percorso di forte crescita e sviluppo dell’azienda facendo fronte ad i numerosi e prestigiosi impegni internazionali dei prossimi anni. Siamo entusiasti di compiere questo ulteriore passo portando avanti il successo di questo progetto assieme a Marnavi e grazie al sostegno della famiglia Ievoli”. “Con quest’operazione – dichiara Carlo Napoleoni, Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa – il Gruppo Iccrea conferma il proprio impegno a supporto dei progetti di sviluppo delle imprese italiane tra cui quelle che operano nel settore navale, un settore strategico per la nostra economia e dove il nostro Gruppo si vuole affiancare ai primari player nazionali”.