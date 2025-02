Gruppo Mcc-Anfir, perfezionata l’intesa che facilita l’accesso al credito delle Pmi

Il Gruppo Mediocredito Centrale e Anfir, l’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, “hanno sottoscritto oggi a Roma un Addendum al protocollo siglato lo scorso luglio che ha dato vita a una collaborazione strategica tra le parti. Presenti alla firma, l’amministratore delegato della Capogruppo Mediocredito Centrale, Francesco Minotti, e il presidente di Anfir Michele Vietti“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Gruppo Mcc, nella quale si precisa che “attraverso la nuova intesa, il Gruppo Mediocredito Centrale potrà mettere a disposizione delle imprese richiedenti e/o beneficiarie delle agevolazioni gestite dalle singole Finanziarie Regionali una gamma di prodotti bancari a sostegno del tessuto produttivo. In particolare, nel più ampio ambito del credito agevolato previsto dalla collaborazione, il Gruppo potrà offrire soluzioni come crediti di firma per le agevolazioni, finanziamenti a breve termine e linee di credito revolving finalizzate a sostenere la realizzazione dei progetti imprenditoriali con impatti positivi nei territori di riferimento, con condizioni più vantaggiose rispetto a quelle ordinarie”.

L’obiettivo dell’Addendum, fa sapere ll Gruppo, è duplice: “da un lato, dare concretezza e maggior rilievo agli ambiti di collaborazione definiti nel protocollo della scorsa estate, dall’altro, accelerare la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali, facilitandone l’accesso al credito e alle agevolazioni a disposizione”.

“Con la sottoscrizione di questo Addendum con ANFIR, offriamo alle imprese risposte vere e concrete attraverso soluzioni di credito in grado di imprimere un’accelerazione ai loro programmi di crescita – ha commentato Minotti -. La collaborazione con le amministrazioni e le finanziarie regionali è uno strumento fondamentale per realizzare questo nostro impegno”. “Grazie all’Addendum con Mcc – ha dichiarato Vietti – si amplia il bagaglio di prodotti finanziari a disposizione delle nostre associate, così da favorire una sempre più efficace e tempestiva messa a terra delle risorse disponibili, a vantaggio del sistema imprenditoriale dei nostri territori”..