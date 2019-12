Gruppo Menarini: Pirani (Uiltec), ‘integrativo per 3.500 addetti esempio positivo’

Roma, 17 dic. (Labitalia) – “Il contratto integrativo della Menarini è un esempio positivo che noi diamo a un settore tra i pochi in Italia a crescere e a competere sul piano internazionale”. Così Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, con Adnkronos/Labitalia, commenta il contratto integrativo per circa 3.500 dipendenti della Menarini in Italia siglato tra azienda e sindacati, tra cui appunto la Uiltec.

L’intesa, spiega Pirani, “fa parte di tutti quegli accordi integrativi che stiamo facendo, soprattutto nel settore della farmaceutica e della chimica, dove noi vogliamo unire ciò che facciamo con il contratto nazionale con la possibilità di aderire alle condizioni locali, di adeguare i premi di risultato, di rinnovare i processi di trasformazione di queste imprese, accompagnandoli con la condivisione e la partecipazione dei lavoratori a queste scelte”, conclude.