Gruppo Rapullino, 7 mln di euro da Iccrea Banca (con garanzia Sace) per il rilancio all’estero di Sideralba

Iccrea Banca ha perfezionato un’operazione da 7 milioni di euro a beneficio di Sideralba, azienda che opera nel settore metalmeccanico e siderurgico, capofila del Gruppo Rapullino, per lo sviluppo delle operazioni con l’estero con garanzia Sace. Lo comunica una nota, nella quale si spiega come l’iniziativa, che mira a sostenere l’azienda nel suo sviluppo internazionale, sia stata promossa in sinergia con la Bcc di Napoli, “realtà da sempre attenta a preservare le relazioni con la propria comunità di riferimento e, in questo, in prima linea nella gestione dell’attività ordinaria della società”. Sideralba è la società capofila del Gruppo Rapullino, fondata nel 1993. “Siamo pienamente soddisfatti – ha detto Daniele Palombi, Cfo del Gruppo Rapullino – che il nostro piano di sviluppo industriale sia stato accolto favorevolmente dal Gruppo Iccrea e dalla Bcc di Napoli, che così entrano a far parte del novero dei finanziatori di Sideralba. L’attribuzione del finanziamento in oggetto darà una rilevante accelerazione alla crescita del nostro Gruppo”, ha concluso Palombi.