Gruppo VeGè: definito l’accordo per l’ingresso di Gd

Gruppo VeGè annuncia l’ingresso nella propria compagine di Gda Spa, impresa di riferimento nella distribuzione in Basilicata e realta’ fortemente radicata nell’Italia Centro-Meridionale. Gda porta in dote a Gruppo Ve’Ge’ non solo una dinamica ed efficiente rete multicanale forte di 154 punti vendita tra ipermercati e maxistore, supermercati, libero servizio e cash & carry, ma anche un presidio territoriale su un’area che comprende l’intera Basilicata, buona parte della Campania e una presenza significativa in Abruzzo, Molise e Calabria. Fondata negli anni ’50 per iniziativa di Domenico Di Carlo, Gda fa capo alla Orizzonti Holding. Nel canale Consumer operano i punti vendita a insegne Futura (iper e maxistore) e PickUp (supermercati di prossimita’ fino a 800 mq.), mentre Conviene e’ il brand che distingue un format di supermercato innovativo. Il canale Professional, infine, e’ presidiato dai cash & carry a insegna Talento. Tutto cio’ concorre a fare di Gdal’impresa di riferimento nella Gdo in Basilicata per numero di punti vendita (81) e superficie commerciale complessiva Consumer (35.296 mq.), pari a una quota che sfiora il 21%. ‘L’intesa raggiunta con la Gda rappresenta un passo di straordinaria importanza nella nostra strategia di espansione del network nazionale attraverso l’aggregazione di una realta’ tra le piu’ significative e dinamiche del Centro Sud’ – dichiara in una nota Nicola Mastromartino, Presidente Gruppo VeGè.