Gruppo VeGè, da gennaio nuovo socio: torna F.lli Morgese (Euroesse)

Continua l’espansione di Gruppo VeGè con l’ingresso, dal prossimo 1° gennaio, del nuovo socio F.lli Morgese s.r.l., con insegna Euroesse. Gruppo VeGe’, a pochi giorni dall’entrata di Vega Società Cooperativa (anch’esso operativo da gennaio 2019), fa un ulteriore balzo in avanti, annunciando l’ampliamento del numero delle imprese socie con il ritorno dell’impresa condotta dalla famiglia Morgese, fortemente radicata in Campania attraverso una rete di 22 punti vendita al dettaglio e 1 cash and carry. F.lli Morgese s.r.l. lascia Auchan e ritorna in Gruppo VeGè, tenendo la propria insegna ed inserendo la Marca del Distributore VeGè sia nei suoi 13 punti vendita di proprietà che nei 9 affiliati. com.

La politica di alleanze strategiche e commerciali, messa in atto da Gruppo per il 2018, ha visto la realizzazione di progetti che l’hanno resa protagonista nel mondo della Moderna Distribuzione negli ultimi mesi: la piattaforma comune sud-europea con Grupo IFA, leader della Distribuzione in Spagna e Portogallo, e la nuova Aicube, quarta centrale d’acquisto in Italia per market share, sorta dall’intesa con Gruppo PAM e Carrefour Italia. Con questo accordo, il primo Gruppo della GDO nato in Italia, potenzia il proprio presidio confermando la sua leadership indiscussa in Campania con le imprese socie gIà presenti sul territorio: Bava S.r.l., Caramico Gaetano & C. S.p.A., Colonial Sud S.p.A., Gambardella S.r.l., Gargiulo & Maiello S.p.A., Moderna S.p.A., Multicedi S.r.l., Nocera Bros S.r.l., S.I.D.I. Piccolo S.r.l. Sistemi Distributivi. com.