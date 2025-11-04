Gruppo VéGé, la spesa si trasforma in buoni scuola: Euroesse aderisce a “Noi amiamo la scuola”

Trasformare la spesa quotidiana in codici digitali che le scuole possono convertire in buoni per l’acquisto di materiali e attrezzature didattiche. L’iniziativa si chiama “Noi amiamo la scuola” e vede la partecipazione di Euroesse, insegna campana della F.lli Morgese Srl, che si unisce al progetto promosso dal Gruppo VéGé con il supporto della Rete ITAsf.

Fino al 10 dicembre 2025, nei punti vendita della catena, ogni 15 euro di spesa permetteranno di ottenere un QR code da assegnare a una scuola a scelta tra istituti comprensivi, scuole statali e paritarie di 1° e 2° grado, asili nido e scuole dell’infanzia.

I punti vendita aderenti sono riconoscibili grazie al materiale promozionale esposto, e i codici possono essere assegnati tramite l’App “Noi amiamo la scuola”, disponibile per Android e iOS, selezionando l’istituto e inquadrando il codice. Tutte le scuole registrate sul sito www.noiamiamolascuola.it sono coinvolte nell’iniziativa.

Al termine dell’iniziativa la società promotrice verificherà i codici raccolti da ciascuna scuola sulla base dei dati e assegnerà buoni digitali per l’acquisto di articoli utili all’attività scolastica. Per poter partecipare alla graduatoria le scuole dovranno aver ricevuto almeno 50 QR code. Alle scuole saranno attribuiti, tramite una graduatoria, Buoni Digitali del valore di 500 euro e 700 euro, in funzione al numero dei QR code ricevuti. Inoltre, sarà individuata la Best School, la scuola che avrà ricevuto più Codici QR da parte dei Clienti finali (una per insegna) alla quale sarà riconosciuta una Digital Gift Card del valore di € 3.000,00.

“Euroesse condivide i valori di prossimità e sostegno al territorio che da sempre caratterizzano il Gruppo VéGé,” – dichiara la F.lli Morgese Srl. – “Con questa iniziativa vogliamo contribuire alla crescita del nostro territorio, investendo nel futuro dei giovani e nella formazione.”

La F.lli Morgese Srl, fondata negli anni ’60 e guidata dai fratelli Morgese, opera in Campania con una rete vendita totale di oltre 20 supermercati con circa 200 collaboratori l’azienda rappresenta una realtà solida e storica della distribuzione organizzata ed è stata tra i fondatori del Gruppo VéGé nel 1965, del quale fa nuovamente parte dal 2019.