Gsk di Rosia, nuova area per formazione e sviluppo professionale del personale

Siena, 16 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Inaugurate oggi le nuove aree dedicate interamente alla formazione del personale dello stabilimento produttivo di Gsk vaccines di Rosia (Siena). La ‘Learning zone’ di Rosia diventa quattro volte più grande, passando dagli 83 metri quadri realizzati nel 2019 agli attuali 365 metri quadri e offrendo oltre 50 diverse tipologie di training formativi. Questo ampliamento darà spazio a numerosi macchinari e attrezzature su cui i lavoratori, supportati da figure esperte interne ed esterne, potranno fare pratica e simulare i processi produttivi e di controllo qualità che si troveranno a svolgere in reparto, a partire dal corretto utilizzo di un’apparecchiatura, alla procedura di vestizione da seguire in area asettica, fino alle tecniche di igienizzazione degli ambienti sterili. Le esercitazioni pratiche saranno affiancate dalla formazione classica in aula e da corsi che si avvalgono di strumenti multimediali interattivi e tecnologie immersive, come ad esempio l’uso di visori per la realtà virtuale e aumentata, che permettono agli operatori di prepararsi ‘virtualmente’ a muoversi ed operare in un’ampia varietà di ambienti produttivi.