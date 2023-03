GTO Conference, Alfonso Pacifico (Hotel Caruso): Parlare il linguaggio dei giovani, entrare nel loro mondo

Ci sono diversi modi per parlare di futuro: si può scegliere una strada visionaria, ipotizzare, lanciare dei dadi e sperare che il risultato sia quello immaginato. Oppure si possono concretizzare le proiezioni sul futuro e indirizzarle secondo una traiettoria precisa.

La GTO Conference di Roma, tenutasi presso l’Auditorium della Tecnica il 10 marzo scorso, ha scelto di parlarne nel mondo più congeniale e concreto, rivolgendosi a chi ” reciterà” il futuro secondo una sceneggiatura che si scrive adesso. Sostenibilità, tecnologia, diversità ed inclusione sono stati i temi discussi nell’importante appuntamento romano.

Con un parterre di ben 500 tra ragazzi e studenti e partner di spicco quali Confesercenti, Federturismo Confindustria e Ministero del Turismo , la Gto Conference si è confermata un trait d’union prezioso fra il mondo dell’imprenditoria, quello istituzionale e dei leader, e l’universo giovanile.

Ad interpretare al meglio l’intuizione della GTO Conference, Alfonso Pacifico, Managing Director dell’Hotel Caruso e Director of Special Projects per Belmond, ospite della Conferenza e protagonista di un intervento imbevuto di futuro dall’inizio alla fine.

Con un discorso breve ma accattivante, partendo dal percorso professionale in cui la curiosità e la voglia di non fermarsi hanno motivato emblematicamente il suo balzo in avanti nel mondo dell’ ospitalità, ha sottolineato la necessità di trovare un linguaggio comune con i giovani che faccia da apripista ad una comunicazione senza fraintendimenti e senza barriere ma soprattutto priva delle solite sovrastrutture e dei preconcetti che, generalmente, impediscono una fruizione corretta delle energie del mondo giovanile, soprattutto per ciò che concerne il lavoro.

“ Entrare nel mondo dei giovani, entrare in sintonia: è questo il segreto” – sottolinea Alfonso Pacifico – e la “ Stele di Rosetta” di questa comunicazione non parte certo dai divieti o dalle coercizioni, ad esempio eliminando un cellulare. La tecnologia è il linguaggio delle nuove generazioni e penetrare il loro mondo significa comprenderne e accettarne gli strumenti di lettura, gli scandagli e le metodologie. Ma, soprattutto, puntare alla formazione e premiare e incentivare le realtà che fanno leva proprio su questo.

Il gruppo Belmond rientra fra queste realtà e sostiene le proprie risorse con un percorso che procede come una perfetta climax ascendente”.

Facendo proprio il refrain della GTO Conference, il talento è ovunque l’opportunità no, l’Hotel Caruso di Ravello si rivela all’avanguardia per intuizione e prospettive e si conferma un’ottima sintesi ed una evidente consacrazione dell’opportunità a favore del talento.