Guadagnare online: Quali sono i migliori investimenti nel 2021

Guadagnare online è un sogno di molti, di seguito vedremo quali sono i migliori investimenti nel 2021 e come iniziare.

Il primo posto tra gli investimenti online l’ha guadagnato il Trading, sia per la sua facilità d’esecuzione che per la varietà di mercati disponibili.

Prima di addentrarci nell’argomento, una breve panoramica sul come gli italiani in questo 2021 abbiano preferito gli investimenti online a fronte di investimenti classici.

Intanto è necessario fare una precisazione, tra il 2020 e il 2021 sono cambiate molte cose a causa della pandemia e di conseguenza anche gli investimenti, che si sono diretti verso il trading online e determinati Asset.

Ad oggi i brokers solo italiani sono aumentati in modo importante e si dividono in 14 brokers e 8 SIM, di questi 14 offrono anche fondi di investimento online.

Questa crescita esponenziale ha portato ad un aumento delle persone che hanno deciso di provare ad investire nel trading online, i numeri sono impressionanti. Pensate che circa 2,2 milioni di utenti gestiscono i propri investimenti online, a questo punto si ipotizza che sono oltre 200mila i traders che hanno una continuità negli investimenti e oltre 15mila che investe più di due volte a settimana.

Appurato che in Italia il trading online è molto amato, diamo uno sguardo alle altre possibilità per guadagnare online e quali sono i canali giusti.

I metodi per guadagnare online

Tra le metodologie per guadagnare online, le seguenti sono quelle più gettonate.

Guadagnare facendo Trading online;

Guadagnare rispondendo ai sondaggi;

Guadagnare con il Crowdfunding immobiliare.

Questi sono alcuni dei metodi in cui le persone hanno deciso di cimentarsi per guadagnare online comodamente da casa. Di seguito ne parleremo nello specifico, iniziando dal trading online.

Come guadagnare con il Trading online

Abbiamo visto inizio articolo come sia esploso il trading online nell’ultimo anno, un pò come sé negli anni passati si fossero gettate le basi. Per iniziare ad investire nel trading online è necessario iscriversi ad una delle piattaforme di trading online sicure che ci faccia da tramite tra noi e i mercati borsistici. Di brokers ce ne sono molti, ma non tutti seri ed efficienti, noi vi consigliamo di iscrivervi solo a piattaforme che siano regolamentate dalla CySEC e dalla CONSOB.

Dopodiché è consigliato fare un periodo di prova tramite il conto demo.

Quali sono i mercati più gettonati nel 2021?

I mercati più gettonati nel 2021 sono le azioni del comparto medico, le azione del settore Lusso e le Criptovalute.

Il perché questi mercati siano i più tradati è semplice, le azioni di per sé sono un Asset sicuro e proficuo, inoltre le azioni del comparto medico sono ancora più interessanti dato che in questo ultimo anno e mezzo sono state cruciali per la risoluzione della pandemia. Anche per quanto riguarda il Lusso possiamo vedere come non vi sia stata una sfiducia.

Ultime ma non per importanza sono le criptovalute, che omai sono diventate amate e utilizzate da molti, che hanno deciso sia di fare trading su di esse che di comprarle.

Guadagnare rispondendo ai sondaggi

Un altro modo per guadagnare online è quello di rispondere ai sondaggi, ci sono dei siti appositi dove potrete iscrivervi ed iniziare a rispondere a sondaggi di varie tipologie. Certamente non ha nulla a che fare con il trading, questo sistema è totalmente differente, più semplice e non vi impegnerà molto tempo, d’altra parte anche i guadagni sono minori.

Di solito la retribuzione dei sondaggi parte dai 3€ in su, ma si può arrivare anche a 10€ per sondaggio.

Guadagnare con Crowdfunding immobiliare

Un altro modo per guadagnare online è il Crowdfunding immobiliare, anch’esso ha avuto un grande successo in italia nel 2021, dato che comunque le persone sono affezionate al mettone.

Per fare Crowdfunding immobiliare e guadagnare in questo modo è possibile iniziare anche con soli 50€.

Il Crowdfunding immobiliare è pensato per i piccoli investitori che vogliono guadagnare investendo anche cifre irrisorie tramite delle piattaforme apposite, dopo la registrazione gratuita potrete investire anche cifre esigue e maturare gli interessi mensilmente, nulla di più semplice.

In sostanza per guadagnare online con il Crowdfunding immobiliare è necessario avere un piccolo o piccolissimo capitale da investire, ricordatevi di utilizzare solo piattaforme riconosciute e regolamentate dalla CONSOB.

I progetti offerti nel Crowdfunding immobiliare sono svariati, dalla riconversione, alla realizzazione da zero di edifici e via dicendo, ora non vi rimane che provare.

Per concludere

Guadagnare online è possibile, ormai ci sono molteplici modalità per riuscire ad ottenere dei guadagni extra.

Certamente secondo le statistiche le persone hanno scelto in maggior modo il trading e a seguire il Crowdfunding immobiliare.

Inoltre sono i metodi dove si possono avere maggiori introiti, anche lavorare rispondendo a sondaggi online non è male, specialmente se non si vuole investire nulla ma si preferisce ottenere dei guadagni sicuri anche se piccoli.