Gualtieri “Faremo una nuova richiesta di scostamento di bilancio”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo presenterà al parlamento una nuova richiesta di scostamento, la cui quantificazione è in via di definizione, e tuttavia intende anche concorrere ad affrontare alcuni temi e questioni in cui siete impegnati”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di un’audizione in Commissione Bilancio della Camera. “L’obiettivo del governo è quello di varare, entro la metà del prossimo mese, un ulteriore decreto per prolungare, garantire la continuità e valutare la necessità di interventi aggiuntivi rispetto alle misure a sostegno dei lavoratori e imprese”, ha aggiunto Gualtieri.

“Alla cassa integrazione e alle imprese il governo ha destinato delle risorse rilevanti, un impegno senza precedenti, giusto, che adesso va prolungato in modo da continuare a garantire il sostegno necessario”, ha spiegato il ministro.

“Con il ministro Catalfo stiamo lavorando per definire dimensioni, forme e modalità dell’intervento di rafforzamento delle misure a sostegno dell’occupazione e della tutela del reddito”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).