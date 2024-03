Gualtieri “Nuova sede Takeda è motivo di orgoglio per Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto contenti del fatto che Takeda abbia aperto questa sede modernissima e innovativa in un quartiere storico importante che ospita luoghi della cultura ma anche dell’innovazione. La presenza di un grande gruppo farmaceutico mondiale è per noi motivo di orgoglio, vogliamo che Roma si caratterizzi sempre di più come un luogo di storia, di arte, ma anche dell’impresa avanzata”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell’evento “La via di Takeda. Investire in nuovi modelli sostenibili per l’ambiente, le persone e il Paese” in cui è stato inaugurato il nuovo headquarter della multinazionale biofarmaceutica a Roma.

