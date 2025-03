Gualtieri sul crollo a Monteverde “Causa fuga di gas, nessuna vittima”

ROMA (ITALPRESS) – “I primi rilievi sembrano far ritenere che si sia trattato di una fuga di gas, forse una bombola che è esplosa e ha prodotto però un danno molto significativo”, ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che da questa mattina sta seguendo la situazione dello stabile crollato in via Vitellia, nel quartiere Monteverde. “C’è una persona ferita che è stata portata in ospedale”, al Sant’Eugenio, “non conosciamo esattamente le condizioni ma ha riportato ustioni e anche questo lascia immaginare che si sia trattato di una esplosione causata da gas che determina le fiamme. Molto probabilmente si tratta dell’ospite di una struttura ricettiva su cui stiamo facendo i rilievi per valutare, come per il momento sembra, ma sono in corso accertamenti, la regolarità”. “Fortunatamente non ci sono vittime. Anche se purtroppo una persona è gravemente ferita, quindi sarà importante accertare le cause di questo scoppio”, ha detto ancora Gualtieri, “Ovviamente per ragioni di sicurezza adesso ci sono delle evacuazioni degli edifici che possono essere a rischio, quindi ci saranno tutti i rilievi, non ci sono persone sotto le macerie. Sono state fatte ricerche, quindi al momento sembra confermato che l’unico ferito sia la persona portata già in ospedale. È quello che mi dicono al momento i vigili del fuoco che hanno già ispezionato”.

