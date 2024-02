ROMA (ITALPRESS) – “Ho visitato il termovalorizzatore di Copenaghen. Un impianto in grado di produrre energia pulita e calore per il riscaldamento e divenuto un’attrazione turistica per la pista da sci. Anche il termovalorizzatore di Roma sarà proprio così: moderno, efficiente e amico dell’ambiente”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che, in un video sui social, mostra l’impianto.

mgg/ (Fonte video: profilo X di Roberto Gualtieri)