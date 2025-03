Guardando i cluster

Osservando le aziende da due angolazioni distinte, una le inserisce nella loro posizione sul mercato, l’altra nel loro atteggiamento specifico verso il raggruppamento. L’ampliamento dell’habitat popolato dalle specie simbiotiche rende possibili più forti e numerosi legami complementari all’interno del cluster.

I successi del passato si trasformano in valori in perdita. Know-how e abilità, lavoratori esperti, infrastrutture specializzate, collegamenti tra aziende, forte sostegno politico e, in generale, tutti i fattori istituzionali, sociali, culturali, economici e tecnologici che un tempo ne facevano un cluster fiorente ora causano dipendenza da lock-in.

Il ciclo di vita traccia il percorso del destino del cluster e le caratteristiche dei suoi leader.

Una leadership chiara, visibile e condivisa all’interno di una gerarchia flessibile consente la condivisione di idee in tutta l’organizzazione e incoraggia l’innovazione.

Looking at clusters

Looking at companies from two distinct angles, one slots them into their posture in the marketplace, the other into their specific attitude towards clustering. The enlargement of the habitat populated by the symbiotic species makes possible more and stronger complementary links within the cluster.

The achievements of the past change into losing values. Know-how and skill, experienced workers, specialised infrastructure, inter-firm linkages, strong political support, and, in general, all the institutional, social, cultural, economic, and technological factors that once made it a thriving cluster now cause lock-in dependence.

The life cycle traces the cluster’s destiny path and its leaders’ features.

Clear, visible, and shared leadership within a loose hierarchy allows the sharing of ideas throughout the organisation and encourages innovation.

