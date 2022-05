Guardia giurata derubata della pistola, Alviti: Troppa impreparazione, categoria da riformare

Ruba a una guardia giurata la pistola e poi spara a 4 persone, due sono gravi.

Sull’argomento è intervenuto il sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader dell’Associazione guardie particolari giurate, che ha sottolineato come la categoria necessità di essere riformata e debitamente formata ma sembrerebbe che la guardia giurata in questione vittima della rapina della pistola sia in servizio da solo 5 giorni presso lo Stir di Giugliano e faccia servizio di pattuglia da solo senza affiancamento. Se la cosa fosse confermata è realmente cosa grave e in questo caso dovrebbe essere sanzionato dal prefetto l’istituto di vigilanza poiché certe regole d’ ingaggio delle guardie particolari giurate non possono essere disattese” ha concluso Alviti.