Guardia Sanframondi (Bn): Domenica la presentazione-inaugurazione della 31esima edizione di Vinalia

La chiesa dell’Ave Gratia Plena, ancora una volta, alle ore 18,30 di domenica prossima, ospiterà la presentazione-inaugurazione di Vinalia, il longevo appuntamento enogastronomico giunto alla 31esima tornata in programma a Guardia Sanframondi, nel Sannio beneventano, promosso dal Circolo Viticoltori Associati e organizzato dal Comitato Vinalia.

Tema di questa edizione è “Cambiamenti, conversioni, innesti”, “Lentius, profondius, suavius” (più lenti, più profondi, più dolci), per perseguire, in ogni contesto, i valori di speranza, come diceva, Alexander Langer, il profeta delle utopie concrete.

Inaugurazione insolita quest’anno, ad aprire i lavori saranno infatti Antonella Garofano, Prof.ssa di Marketing dell’UniCampania-Luigi Vanvitelli e Angelo Riviezzo Prof. di Management dell’UniSannio, che presenteranno i risultati di una ricerca, dedicata a Vinalia, volta ad indagare il livello di soddisfazione dei partecipanti all’evento e il grado di autenticità da loro percepito.

All’incontro, per il consueto taglio del nastro, parteciperanno: Raffaele Di Lonardo (Sindaco di Guardia Sanframondi); Ildo Romano (Presidente del Circolo Viticoltori); Titina Pigna (Responsabile del Comitato Vinalia); Giuseppe Leone (Direttore Artistico di VinArte); Armida Filippelli (Assessora alla Formazione della Regione Campania); Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento); Giovanna Petrillo (Dirigente Valirsannio Azienda Speciale Camera di Commercio Irpinia-Sannio); Domizio Pigna (Presidente La Guardiense); Libero Rillo (Presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini); Lorenzo Urbano (Presidente del Gal Titerno); Mariagrazia de Luca (Delegata Ais per la prov. di BN); Giovanni Marro (Dirigente Istituto di Istruzione Superiore Galilei-Vetrone) e Cosimo Pedretti (Presidente Circolo Fotografico Sannita).

A questa tornata 2024 hanno aderito diverse cantine storiche del territorio e accanto ad esse alcune di giovani resistenti; questo l’elenco: La Guardiense, Azienda agricola Denica, Azienda agricola Sciore, Bicu de Fremundi, Cantina di Solopaca, Cantina Morone, Cantina Pirata, Cantine del Maresciallo, Colle di Siduri, Fontana reale, Il Sabba, Pietrefitte, Vigne sannite e Vigne storte. In vetrina anche lo stand del Sannio Consorzio Tutela Vini, all’insegna del “vini per ogni palato” con una gamma completa di tutte le etichette, DOP e DOCG, del nostro territorio.

A presentare le produzioni tipiche, il Caseificio Alta Mangiuria, l’Azienda Agricola Di Biase Antonio Stefano con il suo miele, l’Azienda Iannella Salumi, l’Azienda Pecorino del Sannio, il Tarallificio di Andrea De Gennaro e la Gelateria di Palma.

Variegato e di alta qualità il cibo di strada con: i freddi di carne della macelleria Maddaloni, il musetto e il tarallo all’insalata della macelleria Bagnuolo e del panificio Orsini, i panini e la braceria del Ristorante Living, le sfizioserie da Francesca – del bar Gran Caffè, gli spiedini di salumi e la porchetta della macelleria Scetta e i fritti del Ristorante/Pizzeria Il Platano. E poi in piazza Mercato vi aspettano I Mitici con la loro amatissima cucina popolare, Eccezionalmente dolcemente il laboratorio di pasticceria di I Care cooperativa sociale di comunità con i suoi dolci pieni d’amore e l’effervescente Bollicine wine bar dei giovani soci restanti del Circolo Viticoltori.

Sette sere anche per lo show cooking del piazzale d’armi del castello medievale con gli chef: Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio, Antonio Cesarano, Pasquale Felice, Biagio Federico, Nicola Lanzi, Assunto Piramide e Gabriele Piscitelli. Per prenotare chiamare al 327 2297948.

Completa il ricco cartellone VinArte, la rassegna artistica giunta alla quattordicesima edizione che registra ogni anno un crescente numero di visitatori, numerosi appuntamenti culturali e la mostra fotografica imperdibile “Protagonista del 900”, personale di Carlo Riccardi, curata dal Circolo Fotografico Sannita.

Per saperne di più si può visitare il sito internet www.vinalia.it o il profilo facebook Vinalia.