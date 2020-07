Guardie Giurate, parte dalla Campania la protesta per la paga troppo bassa

Un contratto scaduto da oltre 53 mesi, rinnovato negli ultimi dieci anni una sola volta e con le indennità di presenza ferme al 2008. “La paga delle Guardie Giurate – dichiara Giuseppe Alviti, campano e rappresentante sindacale – è tra le più basse che ci siano (6° livello 1.058 euro lordi). Per arrivare a fine mese sono costretti a dover svolgere molte ore di straordinario, spesso di notte non percependo, a differenza di altre categorie, maggiorazioni per il lavoro notturno, viene riconosciuta solo una misera indennità di presenza giornaliera di 4,18 o 5,61 euro”. Per capire quanto è difficile questo lavoro bisogna viverlo. “Di pattuglia di notte tante volte anche da soli, davanti ad un monitor per ore e ore in Centrale Operativa a gestire segnalazioni ed allarmi; negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nei tribunali, negli ospedali, di servizio antirapina, di piantonamento spesso in piedi per tante ore e nei furgoni blindati che sempre più spesso vengono assaliti da criminali senza scrupoli”, spiega Alviti. A parte le Guardie Giurate ci sono gli Addetti ai Servizi Fiduciari, lavoratori non armati con una paga a livello F di 797 euro lordi. “Paga quest’ultima talmente bassa da violare la Costituzione – aggiunge il rappresentante sindacale – per cui l’unica soluzione è scioperare”.