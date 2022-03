Guerra, 37 ministri dello Sport: Russia e Bielorussia fuori dalle gare

I ministri dello sport di 37 Paesi, tra cui gli Stati Uniti e l’Italia, hanno chiesto che alla Russia e la Bielorussia sia vietato “ospitare, candidarsi o ricevere premi per qualsiasi evento sportivo internazionale” in risposta alla guerra “non provocata e ingiustificata” Mosca sta conducendo in Ucraina, “con il sostegno di Minsk”. Nella petizione diffusa dal dipartimento di stato americano si legge inoltre che i Paesi firmatari chiedono anche l’esclusione da tutte le gare internazionali di tutti gli atleti o squadre di Russia e Bielorussia.