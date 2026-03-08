Guerra e speculazioni

Quarantotto ore e non di più, sono state quelle trascorse tra la chiusura dello stretto di Hormutz e il via libera all’aumento dei prezzi generalizzato, sia all’ ingrosso che al dettaglio. È sottinteso che praticati dall’offerta in tutto l’occidente. In Italia in modo particolare e ciò che lascia perplessi la maggior parte degli italiani, è che i rincari, espressi in termini percentuali, sono tutti a doppia cifra e, modo di agire altrettanto falsante la realtà economica, sono applicati anche a beni e servizi che non hanno alcuna relazione con il comparto degli idrocarburi. Molti si chiederanno come si inserisce la speculazione in frangenti del genere. Anche se condannata in coro da gran parte delle persone che devono combattere in costanza della sua azione, ottiene il consenso incondizionato di un folto pubblico che, all’esercizio di una attività produttiva, preferisce comprare e vendere fumo, cioè il surplus che risulta nello svolgimento di una attività che prevede la tenuta dei conti in modo tradizionale, cioè con una colonna per i costi e una per i ricavi. Seppure siano informali, è necessario tenere in conto le voci che riguardano le oscillazioni delle poste non originate da fatti di gestione.

Lo stretto di Hormutz è stato riaperto ieri. Non pertanto gli aumenti, praticati appena lo stesso veniva chiuso, ritorneranno immediatamente allo stato quo ante. Si può concludere, con il proposito di evitare di esasperare gli animi, che se anche le ostilità dovessero terminare oggi, i disagi durerebbero, come alla fine dureranno, ancora a lungo. A la guerre comme a la guerre.