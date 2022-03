“Berlusconi mediatore? E’ già stato capace di mettere intorno ad un tavolo Putin e Stati Uniti, purtroppo da allora non sono stati fatti progressi anzi la situazione sta peggiorando, sicuramente sarebbe persona adatta come mediatore di pace“. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di “Mattino 5“. “Berlusconi sta lavorando per la pace con tutti i contatti internazionali che ha” ha aggiunto “tutto quello che può fare lo sta facendo, è a disposizione della pace”.