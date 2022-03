Guerra, Hermès chiude i propri store in Russia

Il colosso del lusso francese Hermès ha deciso di chiudere temporaneamente i propri store in Russia e di sospendere le attività commerciali a partire da stasera. Lo rende noto il gruppo. “Profondamente preoccupati per la situazione in Europa in questo momento – si legge in un post pubblicato sui social – è con rammarico che abbiamo preso la decisione di chiudere temporaneamente i nostri negozi in Russia e sospendere tutte le nostre attività commerciali a partire dalla sera del 4 marzo. Continueremo a sostenere i nostri team sul posto”.