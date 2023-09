Guerra, il consigliere di Zelensky: Nessun ruolo di mediazione per il Papa, è filorusso

Mykhailo Podolyak, capo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una lunga e polemica conversazione con Oksana Kharkovska sul Canale 24 dell’Ucraina – rilanciata dal sito di informazione vaticana ‘Il Sismografo’ -, ha affermato: “Nessun ruolo di mediazione per il Papa, è filorusso, non credibile”. Kiev esclude quindi la possibilità di una mediazione vaticana per risolvere il conflitto militare in territorio ucraino. Podolyak ha fatto cenno anche ad investimenti della Russia nella Ior.