Guerra, il Papa: Non dobbiamo rassegnarci alla logica delle armi

“Non dobbiamo rassegnarci al prevalere della logica del conflitto e delle armi”. Lo ha detto Papa Leone all’Angelus. Nella festa dell’Assunta ha aggiunto: “Oggi vogliamo affidare all’intercessione della Vergine Maria la nostra preghiera per la pace”.

Il Papa ha anche citato Pio XII che nel pieno della seconda guerra mondiale diceva: “Mai più scempio di vite umane!”.

“Quanto sono attuali queste parole – ha commentato Papa Leone -. Ancora oggi purtroppo ci sentiamo impotenti di fronte al dilagare nel mondo della violenza sempre più sorda e insensibile ad ogni moto di umanità. Eppure non dobbiamo smettere di sperare: Dio è più grande del peccato del mondo”.