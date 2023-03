Guerra in Ucraina: allarme nucleare? Se ne parla a “Casa Italia” sulla Rai

Guerra in Ucraina: allarme nucleare? Putin ha annunciato la sospensione del trattato New Start, il reciproco controllo degli armamenti nucleari tra Usa e Russia. A “Casa Italia”, nella puntata in onda oggi, Roberta Ammendola ne parla con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesa Italiane e analista dell’Istituto Affari Internazionali; Marc Innaro, corrispondente Rai da Mosca; Alessandro Marchetti, inviato Rai a New York e Vittorio Emanuele Parsi, politologo, professore di Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Si parla poi di arte per ricordare Piero Vannucci, detto il Perugino: a 500 anni della sua morte, file lunghissime a Perugia per visitare la mostra che celebra “Il meglio maestro d’Italia”, un assoluto protagonista dell’arte italiana della fine del ‘400. “Una mostra coraggiosa, qui ci sono le cose più belle del mondo, un grande artista le cui opere erano ambitissime dai ricchi del tempo, da Ludovico il Moro ad Isabella d’Este”, dice Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria.

Nello spazio dedicato allo sport, le vittorie delle squadre romane in serie A, con il Napoli fermato al “Maradona” e tutti gli highlights della serie B. Piercarlo Presutti e Simona Cantoni ospitano Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, che ha pareggiato in trasferta a Brescia. A seguire, Lucilla Pizzoli, linguista della “Società Dante Alighieri”, dedica lo spazio linguistico alle donne, in vista dell’8 marzo, in cui si celebra la Festa della Donna. Per “Storie dal Mondo” si va a Bruxelles per conoscere Beatrice Pasquato che racconta come ha realizzato il suo sogno di lavorare per la Commissione Europea e poi in Brasile, a Vitoria, per incontrare Franco Patrignani, sindacalista e scrittore. Infine, Maria Cristina Zoppa racconta Laura Pausini e le celebrazioni per i suoi 30 anni di carriera.