Guerra in Ucraina, De Luca: Si stanno creando le premesse per un bagno di sangue

“Dobbiamo augurarci che non ci sia un bagno di sangue, ma si stanno creando tutte le premesse perché ci sia un bagno di sangue”. E’ il pensiero sul conflitto tra Russia e Ucraina del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, espresso durante il suo intervento ad un evento organizzato da Confindustria Caserta. Per il governatore la priorità in questo momento “è quella di salvare migliaia di vite umane di popolazione civile, poi si vedranno i problemi di equilibri fra gli Stati, fra l’Occidente e la Russia. Oggi la priorità sono i bambini sotto le bombe, sono le donne che scappano. Dovremo fare di tutto per attivare un canale diplomatico per avere una sospensione delle operazioni militari. Vediamo se si riesce ad ottenere almeno questo risultato”. Secondo De Luca ci sono stati dei “ritardi anche dell’Occidente ad affrontare questo problema. E’ una di quelle situazioni che richiedono un’intelligenza prima che la tragedia esploda”. “In questo momento la sensazione che dobbiamo avere noi occidentali è la lucidità per offrire una via di fuga alla Russia che mi pare si sia chiusa in un vicolo cieco. Dobbiamo avere noi l’intelligenza per dare loro una via d’uscita dignitosa. Se non sarà così, la guerra diventerà ancora più aspra e non sappiamo dove finirà, per cui davvero siamo arrivati in un momento delicato che richiede una grande intelligenza politica e una grande sensibilità” conclude il governatore.