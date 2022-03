Guerra in Ucraina, Draghi al Senato: Noi pronti alla pace, ma non è ancora il momento del dialogo

“Bisogna pensare che alla fine da tutto ciò si esce con la pace, e per arrivarci serve il dialogo, ma ho l’impressione che questo non sia il momento. Avete visto ieri il secondo, terzo tentativo del presidente Macron di parlare, avete visto le sue dichiarazioni smentite dalle dichiarazioni di fonte russa”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle repliche al Senato. “Quindi, verrà il momento e per questo bisogna tenere l’attenzione vigile, occorre afferrare quel momento quando si presenta. Ho l’impressione che ora non ci sia, ma noi restiamo pronti”, ha aggiunto.