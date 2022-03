Guerra in Ucraina, Gemma (M5S): Chiusura Novaya Gazeta avvicina la Russia alla Corea del Nord

“La sospensione del più importante quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta è una gravissima conseguenza della repressione del Cremlino verso la stampa libera e avvicina sempre di più la Russia alla Corea del Nord, dove non esiste libera informazione”. Così, in una nota, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara Gemma.

“Il Movimento 5 Stelle – prosegue – esprime solidarietà a Dmitrij Muratov, direttore di Novaja Gazeta e vincitore del Premio Nobel per la pace 2021 assieme a Maria Ressa e si augura possa ritornare presto al lavoro e informare i cittadini russi. L’ambasciatore russo che ha querelato il giornale italiano La Stampa non ha nulla da dire su questo?”, conclude l’europarlamentare Gemma.