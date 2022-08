Guerra in Ucraina, l’ex cancelliere tedesco Schroeder: Russia vuole una soluzione negoziale

“La Russia vuole una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina, e l’accordo del mese scorso per la ripresa delle spedizioni di grano dal porto di Odessa potrebbe rappresentare un primo passo in tal senso”. Lo ha dichiarato al settimanale “Stern” l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, noto per il suo rapporto di amicizia personale col presidente russo Vladimir Putin. “La buona notizia è che il Cremlino vuole una soluzione negoziale”, ha dichiarato l’ex cancelliere, confermando di aver incontrato il presidente russo la scorsa settimana. “Un primo successo dell’accordo sul grano potrebbe forse estendersi gradualmente ad un cessate il fuoco”, ha sostenuto Schroeder, secondo cui la soluzione a problemi complessi come lo status della Crimea potrebbe essere trovata col tempo, “forse non in 99 anni, come per Hong Kong, ma dalla prossima generazione”.