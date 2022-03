Guerra in Ucraina, Putin sente Macron e apre al dialogo

Vladimir Putin, in una conversazione telefonica con il suo omologo francese, Emmanuel Macron, discute dei negoziati tra Cremlino, stando a quanto riporta Tass. “Putin ha riportato lo stato delle cose nei colloqui tra la delegazione russa e i rappresentanti ucraini. È stata espressa la disponibilità a continuare il dialogo, ma alle condizioni dei russi”, riporta il messaggio. Il presidente russo,, in una conversazione telefonica con il suo omologo francese,, discute dei negoziati tra Mosca e Kiev esprimendo la disponibilità a continuare il dialogo se saranno rispettate le richieste russe. Lo riferisce il servizio stampa del, stando a quanto riporta Tass. “Putin ha riportato lo stato delle cose nei colloqui tra la delegazione russa e i rappresentanti ucraini. È stata espressa la, ma alle condizioni dei russi”, riporta il messaggio.

Il capo del Cremlino dice anche di non essere contrario a un incontro nel formato Aiea-Russia-Ucraina sul tema della sicurezza delle centrali nucleari.

Ma non deve svolgersi a Chernobyl, piuttosto in videoconferenza o in un Paese terzo.