Guerra in Ucraina, si tratta? Certo, certissimo… anzi probabile

La tendenza a urlare, soprattutto le notizie, che per un periodo era stata messa in soffitta in Italia come nel mondo, da diversi anni è ritornata in auge, talvolta andando oltre il limite di un ipotetico range. Esso andrebbe dal tono stentoreo a quello cosiddetto “a squarciagola”. Non c’è giorno che passi senza che, almeno in parte, ciò che è stato comunicato, da fonti comunque attendili, al mattino, a sera, non sia sconfessato o quasi. Ciò accade dopo che il contenuto delle stesse sia stato ridimensionato, e rivisitato con attenzione diversa con il trascorrere delle ore. Tanto perché le fonti stesse hanno provveduto a corredarle con gli aggiornamenti necessari. È confermato così che, in effetti, il nuovo contenuto vale il contrario o quasi di quanto era stato già annunciato la prima volta. Il disagio che viene a crearsi è doppio e potrebbe, tirato per le estremità, essere avvicinato al “lucro cessante e danno emergente”. È questo un concetto che ricorre spesso nei testi giuridico aziendali. Segue il chiarimento. Data per scontata l’affermazione che, seppure in tanti modi diversi, tutte le attività di questo mondo siano tra esse stesse in condizioni di tipo simbiotico, non è difficile credere che una notizia che bisognerebbe commentare con il condizionale, accompagnata dal presente distoglie da quanto si sta cercando di fare. Di conseguenza induce a fare scelte affrettate, il più delle volte sbagliate. Ne consegue il verosimile abbandono di un lavoro, che comunque era stato abbozzato in funzione di quanto era giá noto. Nel bene e nel male concedeva spazi di operatività con buone prospettive di riuscita. Difficilmente si riuscirà a avere lo stesso risultato, dirottando ogni genere di scelta, se non al caso, a qualcosa che gli si avvicina molto. La giornata di ieri si è caratterizzata con un andazzo molto simile a quello descritto innanzi. Al contrario di quanto era stato annunciato nella notte e al mattino successivo, non c’è stato nessun avvicinamento delle parti in conflitto, né sul fronte ucraino, né su quelli mediorientali. Intanto tali fuck news hanno tenuto banco l’intera giornata, salvo a essere ridimensionate nel tardo pomeriggio di ieri. Ogni tipo di attività di tipo produttivo – realisticamente, purtroppo, anche quella bellica – stentava nell’opera di individuazione di altri mercati dove operare in alternativa. Al di là di agire come appena citato, i comportamenti ondivaghi non riescono a soddisfare nessuna delle esigenze, tante, che da tempo sono la spina nel fianco dell’ umanità. Sono tanti i “cantieri aperti” in cui la stessa si sta cimentando da anni e è ancora lontana dal raggiungimento di risultati soddisfacenti. Uno per tutti la fame nel mondo, che richiede ingenti risorse. Tutto ciò mentre le guerre stanno distruggendo in maniera più che irrazionale uno stock di capitale considerevole. Per di più, continua a creare disastri insieme a un clima che di per se non consente di vivere come si dovrebbe. Quelle risorse male utilizzate, essendo destinate a finanziare guerre, potrebbero essere come la Manna che cade dal cielo per quelle popolazioni. Non è semplice accettarlo, ma purtroppo non si può neanche smentire Alberto Sordi, nella parte del commerciante di armi, quando, nel suo film con lo stesso titolo, dice convinto: “finché c’è guerra, c’è speranza”.