Guerra in Ucraina, von der Leyen annuncia il decimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato il decimo pacchetto di sanzioni alla Russia tramite una dichiarazione video congiunta con l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. “In primo luogo, proponiamo ulteriori divieti di esportazione per un valore di oltre 11 miliardi di euro, per privare l’economia russa di tecnologia e beni industriali critici. Per ottenere il massimo impatto, stiamo prendendo di mira molti beni industriali di cui la Russia ha bisogno e che non puo’ ottenere da Paesi terzi”, ha detto von der Leyen. Fra questi, ha spiegato, ci sono beni elettronici, veicoli specializzati, parti di macchine, pezzi di ricambio per camion e motori a reazione. “Inseriamo anche beni per il settore delle costruzioni che possono essere destinati all’esercito russo, come antenne o gru”, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. “In secondo luogo, limiteremo ulteriormente l’esportazione di beni a doppio uso e di beni tecnologici avanzati. Proponiamo controlli su 47 nuovi componenti elettronici che possono essere utilizzati nei sistemi d’arma russi, compresi droni, missili ed elicotteri, o su specifici materiali provenienti da terre rare per telecamere termiche”, ha continuato nel suo annuncio, assicurando che, con questa decisione, l’Ue ha adesso “vietato tutti i prodotti tecnologici che si trovano sul campo di battaglia”.