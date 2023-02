Il ministero della Difesa dell’Ucraina, in occasione nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa, fa sapere che Kiev sta “preparando una controffensiva”. “Colpiremo più duramente e da distanze maggiori, in aria, a terra, in mare e nel cyberspazio. Ci sarà la nostra controffensiva. Stiamo lavorando duramente per prepararci”, ha scritto il ministro Oleksy Reznikov su Facebook.