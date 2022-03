L’ex segretario di Stato ed ex candidata alla presidenza Usa, Hillary Clinton, ha preso con ironia la notizia di essere tra le persone sanzionate dalla Russia. “Voglio ringraziare l’Academy russa per questo Oscar alla carriera“, ha scritto su Twitter Clinton qualche ora dopo l’annuncio di Mosca. Oltre al presidente americano Joe Biden sono stati colpiti dalle misure russe anche il segretario di Stato Antony Blinken, il capo della Cia Will Burns e il capo del Pentagono Lloyd Austin.