Guerra, l’Assemblea del Consiglio d’Europa: espellere la Russia e difesa aerea all’Ucraina

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Pace) ha deciso di espellere la Russia e ne ha raccomandato l’esclusione dal Consiglio di Europa. Inoltre ha chiesto di fornire difesa aerea all’Ucraina. Nella votazione 216 si sono espressi a favore, nessuno contrario e tre si sono astenuti. ”Siamo davvero tristi che oggi dobbiamo chiedere l’esclusione della Russia dall’organizzazione dopo 25 anni che ne è membro. Ma se superi la linea rossa, non hai posto in questa organizzazione. Sono molto contento che durante questi due giorni la nostra Assemblea non sia stata un’arena di contraddizioni, ma l’Agorà, e il voto unanime lo ha dimostrato”, ha detto il presidente Tiny Kox. Domani, ha aggiunto, verrà informato il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla posizione unanime.