Guerra, Macron a conferenza di Monaco: Così si sconfigge la Russia

Il presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione della 59/a conferenza di Monaco sulla sicurezza (17-19 febbraio) evocherà “i mezzi per assicurare la sconfitta della Russia” e i “meccanismi” che permetteranno in futuro di “garantire la sicurezza” dell’Europa: è quanto annunciato dall’Eliseo. Il capo della Francia, atteso venerdì nella grande città tedesca, si esprimerà nel primo pomeriggio, tracciando “un bilancio del primo anno di conflitto in Ucraina e di tutto ciò che la Francia ha fatto dall’aggressione della Russia”. Oltre ai mezzi per “garantire la sconfitta della Russia”, precisa l’Eliseo, Macron evocherà l”’uscita dalla crisi nonché il tipo di meccanismi che saranno necessari per garantire la stabilità in Europa ed assicurare che quanto accaduto non si riproduca più”. Dopo aver irritato alcuni partner europei, in particolare nell’est Europa, dopo il suo invito a non “umiliare” la Russia, il leader francese pone ormai l’accento sul sostegno totale all’Ucraina, “fino alla vittoria”. La sua decisione di inviare a Kiev carri leggeri AMX10 ha ottenuto il plauso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che alla vigilia del vertice informale Ue della settimana scorsa è volato a Parigi per una cena di lavoro all’Eliseo con Macron e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.