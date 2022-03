Guerra, negoziati non prima di lunedì: cessate il fuoco ancora lontano

La terza tornata dei negoziati tra le delegazioni di Russia ed Ucraina si svolgerà non prima di lunedì 7 marzo, ancora in Bielorussia. Lo riporta il corrispondente del quotidiano “The Moscow Post“. Ieri sera nella regione bielorussa di Brest, a Belovezhskaya Pushcha, vicino al confine polacco, si è tenuto il secondo round di colloqui tra Mosca e Kiev. Le parti hanno convenuto di creare canali di interazione per l’organizzazione di corridoi umanitari per il ritiro dei civili dalla zona di combattimento in Ucraina e hanno anche discusso la possibilità di istituire un cessate il fuoco. C’e’ anche un accordo per organizzare la fornitura di medicinali e cibo nei luoghi dove si svolgono i combattimenti più aspri.