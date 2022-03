Guerra, Odessa si prepara al peggio: popolazione verso il confine moldavo

“Non sappiamo quanto tempo manca prima che la città venga attaccata. Stiamo cercando di organizzare quante più attività possibili, finché possiamo. È una corsa contro il tempo”. Ad affermarlo è Carla Melki, coordinatrice dell’emergenza di Msf che ora è rientrata in Moldavia dalla città portuale nel sud dell’Ucraina, dove si è recata per pianificare una possibile risposta all’emergenza. “Parte della popolazione – rileva Melki – è fuggita da Odessa verso il confine moldavo. Chi resta in città non si muove molto, spostarsi è complicato a causa degli ingorghi nei pressi dei numerosi posti di blocco delle forze di sicurezza ucraine. Di notte c’è il coprifuoco e le sirene suonano più volte al giorno. Mentre eravamo lì, abbiamo sentito diverse esplosioni in lontananza, ma non sapevamo cosa le causasse o da dove venissero. La maggior parte dei negozi è chiusa, la vendita di alcolici è vietata, il carburante è razionato e i prelievi di contanti sono limitati. La città si sta chiaramente preparando ad un attacco e un assedio. Con quasi un milione di abitanti, Odessa è la terza città più grande dell’Ucraina ed è uno dei porti più strategici del paese. Nessuno si illude sul futuro, tutti si stanno preparando al peggio”. “Abbiamo visitato gli ospedali che accoglieranno i civili feriti. Sono ospedali grandi, di buon livello, ben attrezzati, ma non abituati a far fronte a massicci afflussi di feriti di guerra. È come se in Francia on in Italia gli ospedali si preparassero a curare feriti di guerra. È molto difficile avvicinarsi a questo aspetto della medicina solamente con la teoria, serve esperienza pratica. Tuttavia, la stragrande maggioranza del personale sanitario è rimasto in città e non ha intenzione di partire. Tutti stanno lavorando sodo e sono determinati ad affrontare la situazione, qualunque cosa accada”, sottolinea.