Guerra & pace nel 2050, l’intervento della sociologa Carolina Facioni

Di seguito l’intervento di Carolina Facioni, sociologa e futurologa, sul numero 18 della rivista “Futuri” dell’Italian Institute for the Future”, di cui è Chief scientist, dal titolo “Guerra & pace nel 2050”. Con riflessioni in termini sociologici e di scenario di vari esperti, raccolti prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino, ricordandoci che i future studies nascono come reazione alla II Guerra Mondiale.

Si tratta di una testimonianza preziosa che questo blog, da me coordinato insieme ad Antonella Rocca, ha pensato di raccogliere, tenuto conto anche del fatto che la rubrica si sta rivelando utilissima per il programma su “Le misure del domani per raggiungere gli obiettivi ONU sulla sostenibilità” del Corso di Laurea in Economia, Management e Sostenibilità (Laurea magistrale LM-77) dell’a.a. 2022-23 del Suor Orsola Benincasa.

Ecco l’intervento dell’8 febbraio 2023 dal canale YouTube di Asvis Italia: