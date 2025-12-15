Guerra Russia-Ucraina e oltre, Ban Ki-moon e Santos sul fallimento dell’Onu

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A margine della riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Italpress con Stefano Vaccara ha seguito lo stakeout con l’ex Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon e l’ex presidente della Colombia Juan Manuel Santos, oggi membri del gruppo degli Elders, il club dei grandi ex leader e saggi globali fondato da Nelson Mandela.Intervenuti poco prima in Consiglio di Sicurezza, Ban Ki-moon e Santos hanno risposto alla domanda di Italpress sul ruolo delle Nazioni Unite nella prevenzione dei conflitti e sulla difficoltà di intervenire efficacemente quando le guerre sono già scoppiate. Un tema quanto mai attuale alla luce dei principali conflitti in corso, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina, che l’ONU non è riuscita né a prevenire né a guidare verso un processo di pace condiviso.Nel corso dello scambio con Italpress, la domanda rivolta all’ex Segretario Generale riguardava se, alla luce della sua esperienza come UNSG e del lavoro svolto poi con gli Elders, esistano consigli o indicazioni per l’attuale Segretario Generale António Guterres, che invece non è riuscito a prevenire la l’invasione della Russia dell’Ucraina né a essere coinvolto in un processo di pace.Ban Ki-moon e Santos hanno risposto richiamando il valore del dialogo costruttivo, della diplomazia preventiva e dell’autorità morale, strumenti che – secondo gli Elders – restano essenziali per fermare le guerre, dall’Ucraina a Gaza, dal Sudan ad altri scenari di crisi.

