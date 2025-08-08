Guerra Russia-Ucraina, Ferragosto in salita. E la chiamano estate!

Si apprende, con animo non certo leggero, una parte dell’importante informazione circolata subito dopo gli scambi verbali tra Trump e Putin. Prima che quella sintesi fosse messa a conoscenza dell’umanità, i due Grandi Capi avevano già rotto gli indugi e preso impegno di incontrarsi vis á vis a stretto giro e in campo neutro, cioè in un paese arabo. Ciò aveva sollevato un pò il morale, quando da Mosca sono arrivate le precisazioni delle premesse che consentiranno il confronto tra i Due; tali note del Cremlino non sono discutibili. Domanda del capostazione a riposo del villaggio: se non potranno essere riesaminati i presupposti dell’ invasione dell’Ucraina, su quale argomento si incardinerá il confronto tra I Due? Ciò premesso, la cronistoria della giornata del 07 08 25 é partita con il commento entusiastico da parte di Trump della consistente somma di denaro che era già entrata nelle casse a stelle e strisce, subito dopo l’avvio – all’alba di ieri – dei prelievi praticati sui corrispettivi delle merci in entrata, la cui pretesa è arbitraria, è bene ribadirlo. Non si urta la suscettibilità di nessuno, anche solo pensandolo, se si definiscono quei prelievi con maggior proprietà di linguaggio, cioè estorsioni, essendo tale, se non ancora più esecranda, la loro vera essenza. Uno dei commenti che si sono giá levati è quello dei cultori delle scienze delle finanze e del diritto finanziario. Gli stessi, con la giusta quantità di sarcasmo che l’operato di Trump merita, hanno commentato che, con pratiche di quel genere, sono bravi a far quadrare i bilanci anche gli aborigeni dell’Africa equatoriale, in particolare le etnie che vivono ai margini della civiltá. Ovviamente il confronto tra i soggetti descritti non intende arrecare alcuna sminuizione agli africani, ma vorrebbe essere un invito a Trump a “scendere dal cavallo”, che a Napoli si rivolge alle persone tronfie e solo dopo le si lascia parlare,

Nello stesso tempo, se gli riesce, almeno provasse a comportarsi da Presidente della prima superpotenza al mondo, in considerazione.del fatto che non potrà continuare a tappare buchi di bilancio con prelievi che non definire furti è già tanto. Dovrebbe ricordare, il biondo palazzinaro, che a Chicago, gli stessi componenti della Scuola Monetaria definiscono gli strumenti di politica monetaria “grezzi”, con ciò confermando l’appellativo usato spesso dal Premio Nobel per l’economia Paul Samuelson. Questi aggiungeva che le manovre operate con il denaro dovevano esaurire la loro portata nel più breve tempo possibile, essendo poco concreta la struttura di funzionamento. E la chiamano.estate, cantava Bruno Martino.al tempo del cosiddetto “Miracolo Economico”.