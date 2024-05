Guerra Russia-Ucraina, Macron: l’Europa deve pensare alla propria sicurezza

l presidente francese: “Siamo in un momento inedito della nostra storia”

Dresda (Germania), 27 mag. (askanews) – “Siamo in un continente che condividiamo – e la geografia non la cambieremo – con la Russia che oggi minaccia la nostra sicurezza e ha aggredito l’Ucraina. Ma la Russia sarà qui domani, dopodomani. E quindi sì, siamo in un momento inedito della nostra storia in cui dobbiamo pensare alla nostra difesa e alla nostra sicurezza da soli e per noi stessi, come europei.”In occasione della sua visita di Stato in Germania, parlando ai giovani europei nella chiesa di Nostra Signora (Frauenkirche) a Dresda, il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron ha dichiarato che l’Europa è a “un momento inedito” della sua storia che la costringe a pensare alla propria difesa.