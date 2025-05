Guerra, Trump a Nbc News: Odio tremendo Putin-Zelensky, forse pace impossibile

Donald Trump ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile. “Forse non è possibile”, ha detto parlando con Nbc News. “C’è un odio tremendo, stiamo parlando di un odio tremendo tra questi due uomini (Volodymyr Zelkensky e Vladimir Putin, ndr) e tra i generali. Stanno combattendo duramente da tre anni”, ha spiegato il tycoon, che però poi ha dichiarato che ci sono comunque “ottime possibilità di farcela”.

Intervistato da Nbc News, Donald Trump ha evocato, in ordine, i nomi del segretario di Stato Marco Rubio e del suo vice JD Vance come suoi potenziali successori. “Punto su quattro anni grandiosi e a consegnarli ad un grande repubblicano che prosegue l’opera”, ha detto, dicendosi convinto che il movimento Maga da lui creato possa sopravvivere senza di lui come leader. Alla domanda dell’intervistatrice su chi veda come suo erede, il tycoon ha nominato Rubio e Vance, quindi ha aggiunto che potrebbe nominare altre “10, 15, 20 persone”.