Il Papa continua a pregare per la pace in Ucraina e anche oggi dedica il suo tweet ad un appello perché si fermi la guerra tradotto anche in russo e ucraino, come avviene da giorni. Il Papa chiede a Dio di ascoltare la preghiera di “coloro che soffrono e fuggono sotto il frastuono delle armi. Rimetti nei cuori la pace, ridona ai nostri giorni la tua pace”.