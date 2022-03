Guerra Ucraina, appello di Zelensky: “Mondo scenda in piazza”

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky lancia il suo appello al mondo intero, chiedendo manifestazioni di piazza in tutto il mondo a un mese dall’inizio delle operazioni militari russe in Ucraina. Il presidente ucraino, in un videomessaggio in inglese, ha sottolineato che l’aggressione della Russia non è solo contro l’Ucraina, ma “ha un significato più grande”. “Scendete nelle piazze, scendete nelle strade, fatevi vedere e fatevi ascoltare. La libertà è importante e le persone contano. Difendete la libertà, difendete la vita”, è l’appello di Zelensky a tutti i paesi del mondo.