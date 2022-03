Guerra Ucraina, Di Maio: “Raggiungere una tregua umanitaria è una priorità”

(Adnkronos) – “Ad Antalya, in Turchia, ho incontrato il Segretario Generale della Nato Stoltenberg, con lui ho condiviso le nostre preoccupazioni. Le bombe russe esplodono anche nell’ovest dell’Ucraina, continuano a morire bambini e donne. Secondo le autorità ucraine, è stato colpito anche un asilo nido. Adesso anche quei pochi corridoi umanitari esistenti potrebbero essere interrotti”. A scriverlo, su Facebook, è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Per questo – aggiunge – il nostro impegno prosegue incessante, raggiungere una tregua umanitaria è la priorità. Ne ho discusso anche con l’Alto Commissario ONU per i Rifugiati Filippo Grandi e con il Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa Peter Maurer, presenti in Turchia. L’Italia ha già destinato 110 milioni di euro al popolo ucraino e inviato circa 20 tonnellate di beni di prima necessità. Tanto altro faremo nelle prossime ore”.

“Nel frattempo come Ue dobbiamo continuare a sanzionare il governo di Putin per colpire l’economia russa e limitare il finanziamento a un esercito che sta seminando terrore in Ucraina”, sottolinea di Maio. “L’Ue è una grande forza pacifista che difende i suoi cittadini, questa la strada da seguire per fermare la guerra”